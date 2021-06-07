Новости 7 июня: прибыль госкомпаний и аудит водных ресурсов

О воде: Президент Владимир Зеленский заявил, что будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.

О госкомпаниях: НАЭК "Энергоатом" и оператор "Укрэнерго" после миллиардных убытков в 2020 году в первом квартале получили прибыль в 1,01 млрд грн и 3,72 млрд грн соответственно

Об Ощадбанке: Ощадбанк подал в кассационный суд Франции заявление об обжаловании решения апелляционного суда Парижа об отсутствии в арбитража юрисдикции по делу о возмещении банка 1,3 млрд долл убытков от аннексии Крыма

О резервах: По итогам мая международные резервы Украины сократились на 0,6% и составили 27,84 млрд долларов, причина - погашение внешних и внутренних обязательств государства

Об олигархах: Если нардепы будут саботировать принятие закона о предотвращении влияния олигархов, президент Владимир Зеленский вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум.

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