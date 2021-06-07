"Укренерго" та "Енергоатом" вийшли на мільярдні прибутки

НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно.

Про це повідомляє проєкт Марлін з посиланням на звіти компаній за перший квартал 2021 року.

Для порівняння, у І кварталі 2020 року державний "Енергоатом" отримав 1,6 млрд чистих збитків, а повний рік завершив із збитками у 4,8 млрд грн.

"Укренерго" у відповідний період минулоріч отримало 4,6 млрд грн збитків, а повний рік завершило із збитками у 27,5 млрд грн.

"Позитивно на фінансовий результат діяльності компанії за перший квартал 2021 року вплинуло зменшення загального обсягу витрат, що склав 13 248,5 млн грн, що на 3 896,2 млн грн або на 29,4% менше фактичного показника за перший квартал 2020 року", – так пояснюють прибуток в звіті "Енергоатома".

За перший квартал "Енергоатом" збільшив виплати на оплату праці до 2,8 млрд грн, що на 317,9 млн грн більше за аналогічний квартал попереднього року.

Прибутковий фінансовий результат компанії "Укренерго" на початку 2021 року пояснюється наступними чинниками:

збільшення доходів від передачі електроенергії;

збільшення обсягів передачі електроенергії;

збільшення доходів від реалізації реактивної електроенергії;

збільшення доходів від диспетчеризації;

зменшення загальних витрат компанії на 2,9 млрд грн.

Нагадуємо:

За результатами підрахунку, 15 найбільших державних підприємств сукупно отримали 42 млрд грн збитків за 2020 рік.