Міжнародні резерви України скоротились на 0,6% – НБУ

За підсумками травня міжнародні резерви України скоротилися на 0,6% та становили 27,84 млрд доларів, причина – погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави.

Про це повідомляє Нацбанк.

На обсяги вплинули, зокрема, операції з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів уряду з його обслуговування та погашення становив 650,6 млн доларів. З них 529,3 млн доларів були спрямовані на внутрішні держоблігації (ОВДП), решта – на виконання інших валютних зобов’язань держави.

Валютні надходження на користь уряду становили 417,9 млн доларів, з них 354,3 млн доларів – від розміщення ОВДП. Також у травні Україною було сплачено 64,3 млн доларів на користь Міжнародного валютного фонду.

Обсяг резервів змінився також під впливом переоцінки фінансових інструментів внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Їхня вартість збільшилася на 136,8 млн доларів.

Крім того, НБУ не проводив валютних інтервенцій, адже міжбанк був збалансованим.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,2 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", – підсумували у регуляторі.

Нагадуємо:

За підсумками квітня міжнародні резерви України зросли на 3,6% та становили 28 млрд доларів.

Економічна правда