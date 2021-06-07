Президент анонсував аудит всіх водних ресурсів України

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія".

"Треттє питання - це водні ресурси та якісна питна вода. Ми обговорювали це питання на минулому засіданні РНБО, і, аналогічно до аудиту надр, буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України.

Крім цього, йде підготовка до управління річковими басейнами, побудовано 4 сучасні лабораторії і відповідно до європейських принципів почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України", - скзаав президент.

Нагадаємо:

На найближчих засіданнях Ради нацбезпеки і оборони заслухають звіт керівника Держгеонадр стосовно попередніх рішень РНБО щодо надр, а також - звіт по боротьбі з контрабандою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожна українська дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр, а також зазначив, що за рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів.

Економічна правда