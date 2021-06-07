Компенсация 1,3 миллиарда долларов за Крым: Ощадбанк подал апелляцию на отмену решения арбитража

Ощадбанк подал в кассационный суд Франции заявление об обжаловании решения апелляционного суда Парижа об отсутствии в арбитража юрисдикции по делу о возмещении банку 1,3 млрд долл убытков от аннексии Крыма

Об этом сообщил глава правления банка Сергей Наумов.

По словам Наумова, решение апелляционного суда никак не повлияло на финансовое состояние банка.

Напомним:

30 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции Российской Федерации об отсутствии юрисдикции в арбитраже по иску украинского Ощадбанка на 1,3 миллиарда долларов.

Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах. Сообщалось, что банк планирует немедленно обжаловать это решение.

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

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