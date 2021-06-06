Новости выходных: налог для корпораций, убытки госпредприятий

О "Северном потоке 2". Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено к концу 2021 и он будет введен в эксплуатацию.

О налоге для корпораций. Министры финансов стран "Большой семерки" договорились о минимальном глобальном корпоративном налоге в размере не менее 15 процентов для таких транснациональных компаний, как Google, Apple и Amazon.

Об убытках госпредприятий. По результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков по итогам 2020 года.

О корпоративном управлении. Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицький предложил добавить в законопроект о корпоративном управлении возможность определения через КРИ целей компании и зависимость от их достижения финансового вознаграждения для членов набсоветов.

О метро. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о сроках строительства городского метрополитена по направлениям Виноградаря и Троещины.