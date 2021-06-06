Бизнес-омбудсмен предложил для набсоветов закрепить определение через КРІ целей компании

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий предложил добавить в законопроекте о корпоративном управлении возможность определения через КРІ цели компании и зависимость от их достижения финансового вознаграждения для членов набсоветов.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Эту информацию Свенчицкий озвучил на встрече с министром экономики Алексеем Любченко.

"Основная задача в дальнейшей реализации корпоративной реформы - упорядочить процесс и вернуть доверие партнеров", - подчеркнул Любченко.

По его словам, компании должны иметь четкие КРІ, но отвечать за их достижение будет наблюдательный совет.

Напоминаем:

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 5593 относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.