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Бизнес-омбудсмен предложил для набсоветов закрепить определение через КРІ целей компании

Воскресенье, 6 июня 2021, 16:06
 

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий предложил добавить в законопроекте о корпоративном управлении возможность определения через КРІ цели компании и зависимость от их достижения финансового вознаграждения для членов набсоветов. 

Об этом сообщается на Правительственном портале. 

Эту информацию Свенчицкий озвучил на встрече с министром экономики Алексеем Любченко. 

 "Основная задача в дальнейшей реализации корпоративной реформы - упорядочить процесс и вернуть доверие партнеров", - подчеркнул Любченко. 

По его словам, компании должны иметь четкие КРІ, но отвечать за их достижение будет наблюдательный совет. 

Напоминаем:

В Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 5593 относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство. 

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Экономическая правда
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