Вице-премьер РФ: строительство "Северного потока 2" будет завершено до конца 2021 года

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено до конца 2021 года и он будет введен в эксплуатацию.

Об этом передают российские СМИ.

"Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, "Газпром" уже готов заполнять "Северный поток 2" газом. В то же время в министерстве иностранных дел России заявили, что даже после этого транзит газа через Украину продолжится.

Напомним:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода с России из-за запуска "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский считает, что "Северный поток - 2" может заработать через 2-3 года и тогда Украине не видать контракта на транзит газа, он добавил, что Россия будет использовать вопрос газопровода как рычаг воздействия в отношении Донбасса.

Администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с Соединенными Штатами по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.