Крупнейшие 15 госпредприятий сделали -42 миллиарда за 2020 год
Суббота, 5 июня 2021, 12:56
По результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков по итогам 2020 года.
Об этом говорится в публикации ЭП.
Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн. Наиболее убыточными были
- "Укрэнерго" (27,5 млрд грн)
- "Нафтогаз" (19 млрд грн)
- "Укрзализныця" (11,9 млрд грн);
- "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (5,9 млрд грн);
- "Энергоатом" (4,8 млрд грн);
- "Украэрорух" (1.5млрд грн)
- Международный аэропорт "Борисполь" (1,5 млрд грн);
- "Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)
- "Автомобильные дороги Украины" (0,1 млрд грн).
Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе:
- "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) (20,4 млрд грн);
- "Укргидроэнерго" (4,1 млрд грн);
- "Администрация морских портов Украины" (2,7 млрд грн);
- "Укроборонпром" (2,5 млрд грн);
- Полиграфический комбинат "Украина" (0,2 млрд грн)
- "Укрпочта" (0,2 млрд грн).
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