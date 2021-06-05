Крупнейшие 15 госпредприятий сделали -42 миллиарда за 2020 год

По результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков по итогам 2020 года.

Об этом говорится в публикации ЭП.

Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн. Наиболее убыточными были

"Укрэнерго" (27,5 млрд грн)

"Нафтогаз" (19 млрд грн)

"Укрзализныця" (11,9 млрд грн);

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация" (5,9 млрд грн);

"Энергоатом" (4,8 млрд грн);

"Украэрорух" (1.5млрд грн)

Международный аэропорт "Борисполь" (1,5 млрд грн);

"Аграрный фонд" (0,2 млрд грн)

"Автомобильные дороги Украины" (0,1 млрд грн).

Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе: