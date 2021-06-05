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Крупнейшие 15 госпредприятий сделали -42 миллиарда за 2020 год

Суббота, 5 июня 2021, 12:56

По результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков по итогам 2020 года. 

Об этом говорится в публикации ЭП. 

Девять из 15 крупнейших госпредприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн. Наиболее убыточными были 

  •  "Укрэнерго"  (27,5 млрд грн)
  •  "Нафтогаз" (19 млрд грн) 
  •  "Укрзализныця" (11,9 млрд грн);
  •  "Государственная продовольственно-зерновая корпорация"  (5,9 млрд грн);
  •  "Энергоатом" (4,8 млрд грн);
  •  "Украэрорух" (1.5млрд грн) 
  • Международный аэропорт "Борисполь" (1,5 млрд грн);
  •  "Аграрный фонд" (0,2 млрд грн) 
  •  "Автомобильные дороги Украины" (0,1 млрд грн). 

Остальные шесть госпредприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн, в том числе: 

  •  "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ)  (20,4 млрд грн);
  •  "Укргидроэнерго" (4,1 млрд грн);
  •  "Администрация морских портов Украины"  (2,7 млрд грн);
  •  "Укроборонпром" (2,5 млрд грн);
  • Полиграфический комбинат "Украина" (0,2 млрд грн) 
  •  "Укрпочта" (0,2 млрд грн).

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Экономическая правда
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