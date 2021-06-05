В G7 решили установить единый налог для корпораций не менее 15%

Министры финансов стран "Большой семерки" договорились о минимальном глобальный корпоративному налогу в размере не менее 15 процентов для таких транснациональных компаний, как Google, Apple и Amazon.

Об этом пишет reuters.

Группа семи крупных развитых экономик согласилась поддержать минимальную глобальную корпоративную ставку не менее 15%, а компании платить больше налогов на рынках, где они продают товары и услуги. Однако сделка не четко определяет, на какой именно бизнес распространяться правила, имея в виду только "самые большие и самые выгодные транснациональные предприятия".

Как пишет издание, сначала нужно будет дойти до более широкого согласия на заседании G20, которое включает ряд стран с развивающейся экономикой, собрание которых должно состояться в следующем месяце в Венеции.

"Богатые страны годами пытаются договориться о способе получения больших доходов от крупных транснациональных компаний, таких как Google, Amazon и Facebook , которые часто зарабатывают прибыль в юрисдикциях, где они платят мало или вообще не платят налогов", - говорится в сообщении.

Администрация президента США Джо Байдена предоставила перерывам переговоров свежий толчок, предложив минимальную ставку налога на корпорации в размере 15%, что превышает уровень в таких странах, как Ирландия, но ниже самого низкого уровня в G7.

Германия и Франция также поздравили договоренность, хотя министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что будет бороться за более высокую минимальную ставку корпоративного налога, 15%, которую он назвал "отправной точкой".

"Компании больше не смогут уклоняться от своих налоговых обязательств, размещая свои доходы в странах с наименьшим налогом", - добавил министр финансов Германии Олаф Шольц.