Кличко о сроках строительства метро: на Троещину 4-5 лет, на Виноградарь — минимум одна станция в этом году

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о сроках строительства городского метрополитена по направлениям Виноградаря и Троещины.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По Виноградарю, сказал он, из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. "Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию", - сказал он.

В целом сейчас строят две станции на линии в сторону Виноградаря, что будет продолжением "зеленой" линии.

На Троещину же на левом берегу Днепра, сказал Кличко, метро невозможно построить без моста: Подольского мостового перехода, или Подольско-Воскресенского моста, который еще не достроен.

"Мост соединяет, потому что это не только городов. В "теле" моста еще линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро - это, я думаю, 4-5 лет. Это - непростой направление", - сказал он.

Напоминаем:

Заместитель министра финансов Александр Кава заявил, что строительство метро на Троещину зависит от введения в эксплуатацию Подольского моста, после чего можно начинать работу над станциями, поэтому есть возможность запустить первый участок до 2024 года.