Новости 30 июня: Из НБУ ушли руководители департамента, Apple открыла офис в Украине
О банках. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4367 об усовершенствовании вопросов организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.
Об МВФ. Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине - на этом посту он сменил Йосту Люнгмана.
О Нацбанке. Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы
Об Ахметове. Общий кредиторский портфель группы СКМ Рината Ахметова составляет около 6,5 миллиарда долларов, в будущем его планируют снижать
Об Apple. Компания Apple 30 июня открыла официальный офис в Украине - компания планирует ввозить технику в Украине и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине.
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Председатель СКМ Олег Попов: Зачем Ахметову сидеть на двух стульях? Он крепко стоит на ногах
Топ-менеджер рассказал о том, как Ахметов заработал первый миллион, почему у него так мало бизнес-партнеров, о планах выхода филиалов группы на IPO, кулуарном посещении Офиса президента и коррупции.
Вкладчиков Ощадбанка уравняют. Государство не гарантирует возврат всех депозитов банка
Приватизация Ощадбанка не за горами. Для обеспечения вхождения в его капитал ЕБРР власть переводит всех вкладчиков банка на общую систему обеспечения и вместе с тем повышает гарантированную сумму втрое.
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