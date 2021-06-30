Apple відкрила офіційний офіс в Україні – Федоров

Компанія Apple 30 червня відкрила офіційний офіс в Україні - компанія планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні Apple відкрила офіційний офіс в Україні. А тільки вчора в компанії з’явилась підтримка українською. Такі новини свідчать про високий рівень довіри до України, які посилюють наш імідж і приваблюють нові інвестиції.

Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні", - написав Федоров.

"Вже більше року ми з командою в тісній співпраці з Apple як з європейським, так і з американським офісом. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів.

Працюємо над тим, щоб адаптувати голосовий помічник Siri до української мови. Покращити рекомендації Apple Music для наших користувачів - створити окремі добірки з українськими виконавцями", - додав міністр.

Нагадаємо:

28 червня офіційна служба підтримки Apple перейшла в Україні на українську мову — відтепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів та сервісів компанії можуть отримати консультацію українською мовою.

Наприкінці минулого року Apple також шукала аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri. Це може свідчити про те, що голосовий асистент Apple також згодом заговорить українською.

На початку червня керівник Держмитслужби Павло Рябікін, коментуючи в інтерв’ю відкриття офісу Apple в Києві, висловив упевненість, що це має відбутись вже цього року‎.

Економічна правда