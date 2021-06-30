Рада ухвалила необхідний для співпраці з МВФ "банківський" законопроєкт

фото: прес-служба Ради

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ.

Документ підтримали 279 нардепів, повідомляє прес-служба Ради.

Закон прийнято з необхідними техніко-юридичними правками.

Закон вдосконалює питання регулювання діяльності банків, зміцнення банківської системи України, усунення накопичених проблемних питань, виявлених під час наглядової та регуляторної діяльності Нацбанком, а також приведено законодавство України до стандартів ЄС стосовно організації корпоративного управління та системи ризик-менеджменту в банках.

Законом удосконалює низку положень ЗУ "Про банки і банківську діяльність", зокрема, у частині: вимог до капіталу банків; банківського нагляду; повноважень ради банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками; вимог щодо набуття істотної участі у банку; пов’язаних осіб; створення та ліцензування банків; порядку відкриття філій та представництв іноземних банків на території України тощо.

Крім цього, передбачається впровадження нової структури капіталу (включно з буферами капіталу), яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема до їхньої колективної придатності.

Також НБУ надається право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризикованості діяльності та право вимагати зміни персонального складу ради або правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління і контроль за діяльністю фінустанови.

Зазначається, що основною метою законопроєкту є, зокрема, посилення відповідальності наглядової ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

До другого читання нардепи подали майже 1,5 тисячі правок.

Так, нардепи відмовилися від ліквідації посади першого заступника голови НБУ, також службовцям НБУ не стали забороняти отримувати кредити в банках та інших фінустановах.

Крім цього, член ради НБУ, термін повноважень якого закінчився, обіймає посаду до вступу на посаду новопризначеного члена ради.

Нагадаємо:

У травні Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ.

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Економічна правда