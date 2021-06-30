Борги СКМ Ахметова сягають понад 6 мільярдів доларів
Загальний кредиторський портфель групи СКМ Ріната Ахметова становить близько 6,5 мільярда доларів, у майбутньому його плануть знижувати.
Про це голова групи СКМ Олег Попов розповів в інтерв’ю Економічній правді.
"Кредитний портфель - публічні інструменти (бонди) і кредити в банках – становить десь 6,5 мільярда доларів по всій групі", – повідомив Попов.
Він зазначив, що такий портфель є досить великим для групи та має наслідком недешеве фінансування: "Природно, ми хочемо його знижувати і будемо це робити".
Зі слів голови СКМ, у кожного холдингу буде свій план щодо зниження кредитного тиску. Наприклад, у "Метінвесті", одному з ключових бізнесів СКМ, прямують до співвідношення боргу до EBITDA менше за 1,5 – 1.
Водночас, станом на кінець 2020 року, це співвідношення для холдингу становило 2,5.
Читайте більше у матеріалі ЕП: Голова СКМ Олег Попов: Навіщо Ахметову сидіти на двох стільцях? Він міцно стоїть на ногах
Нагадуємо:
У групі СКМ, якою володіє Рінат Ахметов, технічно до IPO готові усі компанії – щойно доцільність виходу буде визначена, першою на первинне публічне розміщення піде "Метінвест".
Економічна правда
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