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Борги СКМ Ахметова сягають понад 6 мільярдів доларів

Середа, 30 червня 2021, 17:21
 
Олег Попов
фото олександр задорожний

Загальний кредиторський портфель групи СКМ Ріната Ахметова становить близько 6,5 мільярда доларів, у майбутньому його плануть знижувати.

Про це голова групи СКМ Олег Попов розповів в інтерв’ю Економічній правді.

"Кредитний портфель - публічні інструменти (бонди) і кредити в банках – становить десь 6,5 мільярда доларів по всій групі", – повідомив Попов.

Він зазначив, що такий портфель є досить великим для групи та має наслідком недешеве фінансування: "Природно, ми хочемо його знижувати і будемо це робити".

Зі слів голови СКМ, у кожного холдингу буде свій план щодо зниження кредитного тиску. Наприклад, у "Метінвесті", одному з ключових бізнесів СКМ, прямують до співвідношення боргу до EBITDA менше за 1,5 – 1.

Водночас, станом на кінець 2020 року, це співвідношення для холдингу становило 2,5.

Читайте більше у матеріалі ЕП: Голова СКМ Олег Попов: Навіщо Ахметову сидіти на двох стільцях? Він міцно стоїть на ногах

Нагадуємо:

У групі СКМ, якою володіє Рінат Ахметов, технічно до IPO готові усі компанії – щойно доцільність виходу буде визначена, першою на первинне публічне розміщення піде "Метінвест".

Економічна правда

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СКМ Метінвест Ахметов

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