Новости 3 июня: "налог на Google" и борьба с олигархами

О "налоге на Google": Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184, который, в частности, обяжет интернет-гигантов, которые работают в Украине, платить налоги в украинский госбюджет.

О деолигархизации: Законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизацию предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям.

Об "Ужгороде": 2 июня в аэропорт "Ужгород" осуществлен первый регулярный рейс за два года, его выполнила авиакомпания "Роза Ветров", самолет прибыл из Киева

О Минэнерго: Государственное бюро расследований с июня проводит обыски в Минэнерго, Нацкомиссии по тарифам и домах экс-чиновников - разоблачены злоупотребления на 1,5 млрд грн в 2017 году путем сговора с облгазами

О приватизации: Львовскую исправительную колонию продали на электронном аукционе за 377,5 млн грн, то есть втрое выше стартовой цены актива в 132,7 млн грн - это первый успешный аукцион в рамках приватизации тюрем в Украине

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