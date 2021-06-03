Приватизація в’язниць: першу колонію продали втричі дорожче за стартову ціну

Львівську виправну колонію продали на електронному аукціоні за 377,5 млн грн, тобто втричі вище за стартову ціну активу у 132,7 млн грн – це перший успішний аукціон в межах приватизації в’язниць в Україні.

Про це повідомляє Фонд держмайна, аукціон на prozorro.sale, Мін’юст.

Львівська колонія №48 була заморожена ще наприкінці 2017 року. В аукціоні з приватизації взяли участь сім учасників. Переможцем стала львівська компанія ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС".

Об'єкт приватизовували у два лоти. Перший – продана за 378 млн грн будівля у 10 хвилинах від центру Львова. Сукупна площа земельної ділянки становить близько 13 га. Другий лот продали за 30 млн грн зі збільшенням ціни у понад 8 разів зі стартових 3,39 млн грн.

"Розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і "Великий розпродаж в'язниць" перетвориться на "Велике будівництво в'язниць".

Тільки замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави", - прокоментував результат аукціону Денис Малюська.

Дмитро Сенниченко, очільник ФДМУ, додав, що цьогоріч також відбудуться аукціони великої приватизації, а першим на продаж виставлять "Об’єднану гірничо-хімічну компанію". Зазначається, що фонд завершив підготовку активу, приватизацію планують провести влітку. Наразі у фонді очікують на погодження умов аукціону Кабміном.

Нагадуємо:

Фонд держмайна виставив на продаж Львівську виправну колонію №48, яка була заморожена ще наприкінці 2017 року і з 2018 року не функціонує.

Фонд держмайна переніс на 16 травня приватизаційний аукціон з продажу Ірпінського виправного центру (№132), що на Київщині.

Південну виправну колонію, що у Одесі, виставили на приватизаційний аукціон зі стартовою ціною у 223,3 мільйона гривень – колонія не функціонує з 2019 року.

Економічна правда