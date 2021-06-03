Рада ухвалила законопроєкт про "податок на Google"

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184, який, зокрема, зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Документ підтримали 283 нардепи, передає прес-служба Ради.

Зазначається, що закон спрямований на збільшення доходів держбюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування ПДВ нерезидентів, що надають фізособам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України.

А також - на створення сприятливих умов ефективного та не обтяжливого адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку.

Документ, зокрема, передбачає, що міжнародні компанії, які діють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі, платитимуть податки в Україні, зокрема ПДВ.

При цьому підкреслюється, що проєкт не стосуватиметься простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.

Законопроєкт також визначає поняття "електронні послуги" та уточнює місце їх постачання, крім цього - встановлює особливості реєстрації нерезидента як платника податку, визначає базу оподаткування, строки сплати податку, подання податкової звітності, оскарження рішень контролюючих органів.



Крім цього, він передбачає сплату податкового зобов'язання нерезидентом у валюті, спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ - нерезидента (може відбуватись в віддаленому режимі).

Також передбачається звільнення нерезидентів від обов'язку реєструвати податкові накладні.

Законопроєкт виключає норму з Податкового кодексу, згідно з якою резиденти при виплаті нерезидентам доходу за виробництво та/або розповсюдження реклами повинні сплачувати податок за ставкою 20% суми таких виплат за власний рахунок.

А також - звільнено від оподаткування ПДВ постачання електронних послуг шляхом надання доступу до електронних освітніх (навчальних) ресурсів в рамках надання освітніх послуг.

Документ включає нерезидентів у перелік осіб, які реєструються платниками ПДВ і встановлює правила визначення місця поставки електронних послуг (B2C).

Нагадаємо:

У лютому Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

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Економічна правда