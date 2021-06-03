В Міненерго обшуки – викрито зловживання на 1,5 мільярда у 2017 році

Державне бюро розслідувань з червня проводить обшуки у Міненерго, Нацкомісії з тарифів та будинках експосадовців – викрито зловживання на 1,5 млрд грн у 2017 році шляхом змови з облгазами.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Йдеться про схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватним операторам.

Так, згідно урядової постанови від 21 лютого 2017 року передбачається щорічна оплата за експлуатацію держмайна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості.

Однак у 2017 році посадовці тоді ще Міненерговугілля у змові з "обл-, міськгазами" уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном.

За три роки внаслідок вказаних дій державі завдано збитків на суму 1,49 млрд гривень. Наразі обшуки проходять у Міненерго, Національній комісії з енергетики (НКРЕКП), 37 операторів газорозподільних систем та за місцями проживання колишніх високопосадовців міністерства.

Економічна правда





