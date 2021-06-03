В аеропорті Ужгород здійснили перший за два роки регулярний рейс

2 червня авіакомпанія "Роза Вітрів" здійснила перший регулярний рейс до аеропорту Ужгород за два роки, літак прибув з Києва.

Про це повідомляє avianews.

На борту до Ужгорода був 51 пасажир, а до Києва полетіло 30 людей. З огляду на продажі на майбутні дати, каже директор аеропорту Олег Коцюба, є оптимізм щодо завантаженості літаків.

Рейс Київ-Ужгород відбуватиметься тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. З Києва літак рушатиме о 9:30 з прибуттям в Ужгород об 11:30. Зворотній рейс до Києва розпочнеться о 12:20 з прибуттям о 14:10.

Аеропорт також вів перемовини з туристичними компаніями щодо запуску чартерних рейсів до Туреччини, Єгипту, Хорватії та Чорногорії. Довжина злітної полоси становить 2038 метрів, що дозволяє приймати літаки Boeing 737, які б могли здійснювати чартери.

Наразі, до набуття сили угоди зі Словаччиною, усі польоти здійснюватимуться за правилами візуальних польотів. Так, у разі негоди, літаки рушатимуть на запасний аеродром у Львів.

Нагадуємо:

З 9 вересня вступають у силу необхідні зміни для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород".

24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Тож для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна угода двох країн про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.





