На сайті Ради з'явився текст закону Зеленського про олігархів

Законопроєкт президента Володимира Зеленського про деолігархізацію передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями.

Джерело: текст проєкту закону, оприлюднений на сайті Верховної Ради

Дослівно: "Особою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом),…вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку;

4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року".

Деталі: Розрахунок вартості активів, зазначених у 4 пункті, здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром. При розрахунку вартості таких активів не враховуються активи, що належать особі у ЗМІ.

Особа вважається такою, яка відповідає ознаці участі у політичному житті, якщо вона: є президентом, головою Верховної Ради, першим заступником та заступником голови ВР, нардепом, прем’єром, першим віце-прем'єром, міністром, його першим заступником та заступником, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабміну, головою СБУ, генпрокурором, головою Нацбанку тощо та/або є пов'язаною особою вище переліченими.

Також цій ознаці відповідає особа, яка обіймає посаду у керівних органах політичної партії та/або фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Особа вважається такою, яка відповідає ознаці значного впливу на ЗМІ, якщо вона: є бенефіціаром або контролером засобу/засобів масової інформації, або була бенефіціаром/контролером ЗМІ станом на дату набрання чинності цим законом, однак втратила такий статус до дня введення закону в дію, внаслідок чого бенефіціаром або контролером такого засобу масової інформації стала пов'язана особа або особа, яка не володіє бездоганною діловою репутацією.

Рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони на підставі подання Кабміну, члена РНБО, НБУ, СБУ чи Антимонопольного комітету.

Рішення про визнання особи олігархом набирає чинності з дня офіційного опублікування указу президента про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом, є підставою для включення таких осіб до Реєстру олігархів.

Положення про порядок формування та ведення Реєстру затверджуються РНБО і забезпечуються апаратом РНБО.

Реєстр функціонуватиме цілодобово на офіційному вебсайті РНБО. Інформацію з нього можна буде переглядати, копіювати та роздруковувати.

У Реєстрі будуть відомості про:

1) рішення РНБО про визнання особи олігархом та обставини, які обґрунтовують прийняття такого рішення;

2) прізвище, ім'я та по батькові олігарха;

3) декларації про контакти з олігархом або його представниками;

4) рішення РНБО про виключення особи з Реєстру та обставини, які обґрунтовують прийняття такого рішення (вноситься не пізніше 3 днів з дня набрання чинності відповідним рішенням).

Особам, які включені до Реєстру олігархів, забороняється:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, які включені до Реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію про доходи.

Також закон вводить поняття "декларації про контакти", яку будуть зобов’язані подавати усі публічні держслужбовці, якщо вони контактували (зустріч і розмова, в тому числі онлайн) з олігархом чи його представником.

Винятком є офіційні заходи, хід яких відображається в режимі прямої трансляції по радіо, телебаченню або через мережу Інтернет; судові засідання; офіційні заходи (наради), ініційовані органами держвлади, інформація про які (із зазначенням повного переліку учасників та предмета обговорення) розміщена на офіційному вебсайті відповідного органу держвлади.

Олігархи та їхні представники зобов'язані перед початком зустрічі (розмови) повідомляти публічних службовців про те, що вони включені до Реєстру олігархів.

Декларацію про контакти необхідно подати не пізніше наступного дня після контакту з олігархом чи його представниками. Для цього треба заповнити відповідний документ на сайті РНБО.

У декларації треба вказати особу, яка її подала, олігарха чи його представника, з яким відбувся контакт; дату і місце зустрічі (розмови), її короткий зміст.

Декларації про контакти зобов’язані подавати президент, голова ВР, його заступники, прем’єр, міністри, голова СБУ, генпрокурор, голова НБУ та їхні заступники, судді Конституційного суду, судді, голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, АМКУ, ЦВК, РНБО, НАБУ, держслужбовці категорії "А", голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники, військовослужбовці ЗСУ, керівники правоохоронних органів тощо.

За неподання декларації про контакт передбачена політична та/або дисциплінарна відповідальність.

Рішення про виключення особи з Реєстру олігархів приймається у випадку встановлення факту відсутності у такої особи не менше двох ознак з 4, передбачених у законі.

При цьому ознака значного впливу на ЗМІ не вважається відсутньою у випадку, якщо статус бенефіціара (контролера) відповідного ЗМІ перейшов від олігарха до пов'язаної з ним особи, або особи, яка не володіє бездоганною діловою репутацією.

Вважається, що покупець має бездоганну ділову репутацію, якщо у нього:

немає судимості,

не перебуває під санкціями України чи іноземних держав (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань або міжнародних організацій;

не перебуває у переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

не позбавлений права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду;

не має боргів по сплаті податків, зборів або інших обов'язкових платежів тощо.

Порядок проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) ЗМІ затверджується Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності.

Закон втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Передісторія:

У середині квітня Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів.

Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

2 червня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт цього закону.

Українська правда