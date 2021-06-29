"Доступная ипотека 7%": банки выдали почти 500 кредитов на 420 миллионов
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки по состоянию на 29 июня подписали 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общей суммы подписали 22,13% на первичном рынке и 77,87% - на вторичном соответственно.
При этом, уполномоченные банки рассматривают 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% первичный рынок и 80,62% - вторичный.
Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:
- г. Киев (35,2%);
- Киевская обл. (29,1%);
- Харьковская обл. (6,5%);
- Львовская обл. (5,7%);
- Ровенская обл. (4,2%).
В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
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Напоминаем:
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 14 июня уполномоченные банки подписали 430 кредитных договоров на общую сумму 365,3 млн грн.
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки состоянию на 31 мая подписали 351 кредитный договор на общую сумму 297,3 млн грн.
По состоянию на 24 мая банки выдали 305 займов по программе "Доступной ипотеки под 7%", их сумма составляет 253,9 миллиона гривен.
Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%". Программа заработала 1 марта.
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 17 мая подписали 268 кредитных договоров на общую сумму 223,7 млн грн.
Экономическая правда
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