Витренко прокомментировал возможность возвращения на работу в Кабмин

Юрий Витренко фото: ЭП

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что пока не думает о возвращении на работу в Кабмин, по его словам, амбиций относительно публичной политики сейчас у него нет.

Об этом Витренко сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя возможность своего возвращения на работу в Кабмин, в частности на должность премьер-министра.

"Во-первых, у меня пока хватает проблем на моей нынешней должности. Многое надо сделать на этой должности, чтобы показать результат, чтобы работа эффективных менеджеров принесла пользу для всех украинцев.

По работе в правительстве, то, во-первых, я там немного поработал, не могу сказать, что там медом намазано и хочется туда вернуться. Люди, которые идут на это, они честные и хотят там что-то наработать - это такая определенная Голгофа. Пока я об этом не думаю, пока концентрируюсь на "Нафтогазе", - ответил он на вопрос, готов ли он возглавить правительство, например, осенью.

"Амбиций относительно публичной политики сейчас у меня нет. Я бы для себя планировал, что, возможно, лет через 10 я в политику вернусь. Но пока мне хватает других вызовов", - добавил он.

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление об обеспечении административного иска премьера Дениса Шмыгаля, остановив действие предписания НАПК по Юрию Витренко до вступления в законную силу решения по иску Шмыгаля.

Сообщалось, что премьер Денис Шмыгаль хочет обжаловать предписане НАПК по председателю правления "Нафтогаза" Юрию Витренко - соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.

Правительство обязалось до конца июня предоставить окончательное решение о прекращении полномочий председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в связи с предписанием Национального агентства предотвращения коррупции, набсовет инициирует отстранение.

Юридический департамент НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что предписание НАПК в отношении главы правления компании Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".