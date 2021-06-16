Наблюдательный совет "Нафтогаза" собирается обсудить отстранение Витренко – заявление

Правительство обязалось до конца июня предоставить окончательное решение о прекращении полномочий председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в связи с предписанием Национального агентства предотвращения коррупции, набсовет инициирует отстранение.

Об этом говорится в заявлении председателя наблюдательного совета "Нафтогаз" Клэр Споттисвуд, что в распоряжении ЭП.

Накануне в НАПК подали предписание, согласно которому распоряжение Кабмина о назначении Витренко председателем правления "Нафтогаза" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Причина заключается в том, что, согласно закону о предотвращении коррупции, после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

Впоследствии Нафтогаз опубликовал заявление, что Витренко обжаловать это предписание, однако такое обжалование "инициировано председателем правления лично, без каких-либо консультаций с членами правления или наблюдательного совета", как объяснила Споттисвуд.

В заявлении отмечается, что глава наблюдательного совета немедленно обсудила ситуацию с акционером в лице правительства. От имени Кабмина участие приняли премьер-министр Денис Шмыгаль и министр юстиции Денис Малюська.

"Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года", - заявила руководительница наблюдательного совета.

Кроме того, Витренко отказался добровольно приостановить исполнение своих полномочий на этот период. Сейчас Споттисвуд созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления.

"В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам Нафтогаза и Украины", - говорится в заявлении.

Напоминаем:

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда