Юристы "Нафтогаза" говорят, что предписание НАПК по Витренко является необоснованным

Юридический департамент НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что предписание НАПК в отношении главы правления компании Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.

В "Нафтогазе" подтвердили, что глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд созывает внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение Юрия Витренко от исполнения обязанностей председателя правления компании в связи с предписанием НАПК о несоответствии его назначения ЗУ "О предотвращении коррупции".

Также в компании добавили, что Споттисвуд обсудила ситуацию с правительством, и премьер обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Витренко в течение 10 рабочих дней, начиная с 15 июня 2021 года.

В то же время Витренко отметил, что наблюдательный совет информацию о предписании НАПК с ним не обсуждал. Он считает предписание НАПК противоречащим букве и духу закона и таким, которое является является примером "избирательного правосудия".

"По мнению юридического департамента НАК "Нафтогаз Украины", предписание является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Также юристы Нафтогаза обращают внимание, что выполнение одного из требований предписания (отменить пункт 9 распоряжение Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 №370-р.) приведет к отмене решения общего собрания компании о полномочиях министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета", - говорится в позиции юристов компании.

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Правительство обязалось до конца июня предоставить окончательное решение о прекращении полномочий председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в связи с предписанием Национального агентства предотвращения коррупции, набсовет инициирует отстранение.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда