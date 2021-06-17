Шмыгаль подал в суд на НАПК из-за предписания по Витренко

Премьер Денис Шмыгаль хочет обжаловать предписане НАПК по председателю правления "Нафтогаза" Юрию Витренко - соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд сейчас решает вопрос об открытии производства по иску.

"В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, датированное 14 июня нынешнего года.

Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца - Кабинет Министров Украины и председателя правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", - говорится в сообщении.

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"Мы ориентируемся на оценку граждан Украины, а не международных партнеров". Глава НАЗК Новиков о требовании уволить Витренко

Напоминаем:

Правительство обязалось до конца июня предоставить окончательное решение о прекращении полномочий председателя НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в связи с предписанием Национального агентства предотвращения коррупции, набсовет инициирует отстранение.

Юридический департамент НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что предписание НАПК в отношении главы правления компании Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин в ближайшее время обжалует в суде предписание НАПК об отмене решения назначить главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Глава НАПК Александр Новиков внес Кабмину предписание об устранении нарушений ст. 26 ЗУ "О предотвращении коррупции", согласно предписанию распоряжение правительства о назначении главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Витренко заявляет, что предписание является незаконным.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Экономическая правда