Новости выходных: 5 "безвизов", списание средств ПриватБанком

Об ЭЦП. В ПриватБанке заявили, что для клиентов - юридических лиц/ физических лиц - предпринимателей/самозанятым лицам, что осуществляют независимую профессиональную деятельность необходимо использовать SmartID, а другие способы будут отключены.

О "Северном потоке - 2". США и Германия планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть им потеряны в результате запуска газопровода.

О 5 "безвизов". Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие несколько лет планируют договориться с Евросоюзом о 5 "безвизовых" в разных сферах.

О списании средств. Некоторые клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.

Впоследствии, в ПриватБанке заявили, что полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту.