Шмыгаль: планируем договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие несколько лет планируют договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в разных сферах.

Об этом он написал в facebook.

Он отметил, что речь идет о "промышленным безвизе", "авиационный безвизе", "цифровом безвизе" "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе". "Промышленный безвиз" (соглашение АСАА) - это определение системы технического регулирования и оценки в соответствии на уровне с европейской. "Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя. Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвизовых может произойти в ближайший год", - написал он.

"Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве). "Это о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС на фоне европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным. Есть все надежды, что эта сделка также будет подписано уже в этом году", - заявил премьер.

"Таможенный безвиз". Присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и соответственно полноценный запуск системы NCTS, обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы."А это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощения работы таможни для белого бизнеса", - заявил он, добавив, что уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита.

"Энергетический безвиз". Энергетический безвиз с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединения к европейской энергосети ENTSO-E. "Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году", написал он.

"Цифровой безвиз", или присоединения к цифровому рынке ЕС. По его словам, положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны. "В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такой рынок", - резюмировал он.