В ПриватБанке из-за сбоя списали деньги с клиентов: обещают вернуть в течение суток
Суббота, 26 июня 2021, 15:58
Некоторые клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.
Об этом написал пресс -секретарь банка Олег Серга в Facebook
"Из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте", - отметил он.
По его словам, некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.
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