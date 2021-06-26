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В ПриватБанке из-за сбоя списали деньги с клиентов: обещают вернуть в течение суток

Суббота, 26 июня 2021, 15:58
 

Некоторые клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте. 

Об этом написал пресс -секретарь банка Олег Серга в Facebook 

"Из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте", - отметил он. 

По его словам, некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.

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Экономическая правда
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