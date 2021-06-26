СМИ: США и Германия думают над компенсацией Украине за "Северный поток 2"
США и Германия планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть им потеряны в результате запуска газопровода "Северный поток 2 ".
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что при этом стороны также изучают способы усиления "сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций".
США и Германия хотят заключить соглашение, призванное ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода, до августа, то есть до запланированного визита в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель.
Напоминаем:
В Государственном департаменте США заявили, что хотят убедиться, что Россия не сможет использовать "Северный поток-2" как инструмент принуждения против Украины или кого-нибудь другого.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен до конца 2021 года.
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