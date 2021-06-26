В Приват банке электронной подписью смогут пользоваться только физлица: ФОПы и юрлица переходят на SmartID
В Приват банке заявили, что для клиентов юридических лиц физических лиц - предпринимателей/самозанятым лицам, осуществляющими независимую профессиональную деятельность необходимо использовать SmartID, а другие способы будут отключены.
Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.
Там пояснили, что согласно действующему законодательству в банковской системе Украины применяются: 1) квалифицированный ЭП; 2) усовершенствованная ЭП; 3) ЭП Национального банка; 4) простая ЭП; 5) квалифицированная электронная печать; 6) усовершенствованная электронная печать.
В банке объяснили, что SmartID - это квалифицированный аналог электронной подписи, которая является аналогом вашего собственноручной подписи.
"Вы можете подписывать документы и отчеты, подтверждать личность и получать услуги онлайн с помощью своего смартфона - дополнительных устройств и приложений для хранения электронной подписи не требуется. SmartID сохраняется в защищенном облачном хранилище, а использование электронной подписи подтверждено законом", - говорится в сообщении.
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