ПриватБанк: восстановили работу и вернули средства каждому клиенту

В ПриватБанке заявили, что полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту.

Об этом сообщается на facebook финучреждения.

Там отметили, что приложат все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций.

"Приносим свои извинения за временные неудобства, спасибо за чрезвычайное терпение и поддержку всем", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Некоторые клиенты ПриватБанка из-за сбоя столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.