Экс-заместитель министра энергетики Рябчин стал советником Витренко

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Алексей Рябчин назначен советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродных бизнесов и зеленого курса ЕС.

Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.

"Для современной энергетической компании нужно учитывать международный контекст политик экологизации и декарбонизации, вроде EU Green Deal, и усиление климатического регулирования традиционных энергетических бизнесов.

Поэтому, в дополнение к основной деятельности - добычи и поставок энергоресурсов, Нафтогаз требует усилий по зеленой трансформации, модернизации и экологизации. Без зеленого компонента бизнеса и при отсутствии ESG-стратегий сегодня трудно привлекать инвестиции в развитие любой современной компании", - отметил Рябчин.

Отмечается, что Рябчин будет помогать с реализацией корпоративной стратегии Группы Нафтогаз, которая предусматривает, что будущее Нафтогаза будет базироваться на трех бизнес-платформах: газовый бизнес, поставки конечным потребителям и низкоуглеродный бизнес.

"Он будет работать над налаживанием постоянного взаимодействия по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и EU Green Deal с органами государственной власти, международными организациями, представителями органов государственной власти США и стран-членов ЕС, аналитическими центрами и средствами массовой информации", - добавили в компании.

Ранее Алексей Рябчин работал советником вице-премьера по евроинтеграции и министра защиты окружающей среды, заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, возглавлял подкомитет по энергоэффективности комитета ТЭК Верховной Рады Украины VIII созыва, был переговорщиком от Украины на климатическом саммите ООН, работал в частном бизнесе и принимал участие в реализации ряда международных инициатив по низкоуглеродному развитию, преподавал в отечественных и зарубежных университетах.

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Напомним:

Советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи назначен Маврикий Калугин.

Директором по управлению персоналом и социальной политики "Нафтогаза" стала Елена Бойченко.

В управленческую команду "Нафтогаза" вошли Мирон Василик и Роман Супрун, в то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в группе.

Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Экономическая правда