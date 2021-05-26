Кадровые изменения в "Нафтогазе": кто пришел и кто покинул компанию

В управленческую команду "Нафтогаза" вошли Мирон Василик и Роман Супрун, в то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в группе.

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК.

"Нафтогаз усиливает управленческую команду для достижения качественных изменений во взаимодействии со стейкхолдерами, проведения настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекту "Северный поток-2".

Именно над такими задачами будут работать в НАК Мирон Василик и Роман Супрун. В ближайшее время команда будет только расширяться профессионалами, о чем будет сообщать департамент интегрированных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Василик на позиции советника главы правления будет заниматься вопросами расширения сотрудничества НАКа с международными организациями.

Василик был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента окружающей среды США.

Также работал в таких компаниях, как The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company. В период с 2014 по 2019 гг. был генеральным директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

"Роман Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами Группы Нафтогаз.

Роман в октябре 2019 года присоединился к команде Нафтогаза, был активно вовлечен в продвижение важных для группы законодательных инициатив. В частности, сопровождал в парламенте процесс анбандлинга и другие стратегические проекты", - заявили в пресс-службе.

"Ожидается, что командное взаимодействие Мирона Василика, Романа Супруна и других ответственных сотрудников Группы Нафтогаз позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта "Северный поток-2", по которому с марта месяца текущего года интенсивность сопротивления заметно уменьшилась", - отметили в компании.

"Нафтогаз" также напомнил, что Алена Осмоловская (возглавляла направление коммуникаций в НАК "Нафтогаз Украины"), Елена Зеркаль (была советником предыдущего главы правления и представляла его в связях со стейкхолдерами) и Вадим Гламаздин (был советником предыдущего главы правления и представлял его в США) решили завершить свою работу в группе.

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Напомним:

Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Экономическая правда