"Нафтогаз" назначил нового директора по управлению персоналом
Директором по управлению персоналом и социальной политики "Нафтогаза" стала Елена Бойченко.
Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.
"Вижу своей задачей усиливать кадровый потенциал НАКа. Важно осознать роль человека на производстве и пересмотреть привычные подходы к работе с персоналом.
Найти и закрепить новые практики, которые бы учитывали потребности работников, их жизненные обстоятельства, состояние здоровья, призвание и возможности", - отметила Бойченко.
К моменту назначения она занимала должность директора консалтингового направления Human Capital Advisory Services в компании "Делойт" в Украине и консультировала международные и украинские компании из разных отраслей.
"В целом госпожа Бойченко имеет 16-летний опыт в сфере управления персоналом. Во время работы в компаниях "большой четверки" внедрила ряд масштабных проектов в сфере трансформации функций управления персоналом", - добавили в компании.
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Напомним:
В управленческую команду "Нафтогаза" вошли Мирон Василик и Роман Супрун, в то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в группе.
Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.
Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
Экономическая правда
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