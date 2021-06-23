Экс-заместитель главы правления "Укрнафты" стал советником Витренко

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Советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи назначен Маврикий Калугин.

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК.

"Господин Калугин имеет двадцатилетний опыт работы в нефтегазовой отрасли, владеет глубокими компетенциями в отрасли управления добывающими и сервисными компаниями, разработке новых месторождений и оптимизации производства", - добавили в "Нафтогазе".

Отмечается, что Калугин в течение предыдущих 5 лет работал в ПАО "Укрнафта" на позициях советника председателя наблюдательного совета по добыче, заместителя председателя правления, исполнительного вице-президента по добыче и переработке.

"Новые подходы, предложенные Маврикием Калугиным, помогли "Укрнафте" стабилизировать добычу углеводородов несмотря на небольшие объемы инвестиционной программы", - заявили в НАК.

Ранее он занимал руководящие должности в таких компаниях, как Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Образование получил в университете Айдахо, является гражданином США.

"Стабилизация и наращивание добычи газа - одна из ключевых задач Нафтогаза. Надеюсь, мой опыт и усилия помогут достичь этой важной для компании и страны цели. Рад присоединиться к команде", - отметил Калугин.

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Напомним:

Директором по управлению персоналом и социальной политики "Нафтогаза" стала Елена Бойченко.

В управленческую команду "Нафтогаза" вошли Мирон Василик и Роман Супрун, в то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в группе.

Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Экономическая правда