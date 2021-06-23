Экс-заместитель главы правления "Укрнафты" стал советником Витренко
Советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам добычи назначен Маврикий Калугин.
Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК.
"Господин Калугин имеет двадцатилетний опыт работы в нефтегазовой отрасли, владеет глубокими компетенциями в отрасли управления добывающими и сервисными компаниями, разработке новых месторождений и оптимизации производства", - добавили в "Нафтогазе".
Отмечается, что Калугин в течение предыдущих 5 лет работал в ПАО "Укрнафта" на позициях советника председателя наблюдательного совета по добыче, заместителя председателя правления, исполнительного вице-президента по добыче и переработке.
"Новые подходы, предложенные Маврикием Калугиным, помогли "Укрнафте" стабилизировать добычу углеводородов несмотря на небольшие объемы инвестиционной программы", - заявили в НАК.
Ранее он занимал руководящие должности в таких компаниях, как Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Образование получил в университете Айдахо, является гражданином США.
"Стабилизация и наращивание добычи газа - одна из ключевых задач Нафтогаза. Надеюсь, мой опыт и усилия помогут достичь этой важной для компании и страны цели. Рад присоединиться к команде", - отметил Калугин.
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Напомним:
Директором по управлению персоналом и социальной политики "Нафтогаза" стала Елена Бойченко.
В управленческую команду "Нафтогаза" вошли Мирон Василик и Роман Супрун, в то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в группе.
Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.
Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
Экономическая правда
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