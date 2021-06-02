Новости 2 июня: в Украине могут построить нефтеперерабатывающий завод, Милованов получил новую должность

О битуме. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что государство готово инвестировать средства в создание нового нефтеперерабатывающего завода.

О бензине. Правительство повысил предельную цену бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л.

О Милованове. Президента Киевской школы экономики, советника главы Офиса президента единогласно избрали новым главой наблюдательного совета "Укроборонпрома".

О прожиточном минимуме. Верховная Рада приняла за основу законопроект относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

Об экономике. Кабмин утвердил Прогноз экономического и социального развития на 2022-2024 годы, в котором, в частности, речь идет об уменьшении госдолга до 50% ВВП и сокращении дефицита бюджета вдвое.

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Миграция абонентов, спрос на "облака" и смерть MobileID – главные тренды последнего года для телеком-отрасли. Как изменилось поведение потребителей и как это повлияло на работу операторов? (укр)