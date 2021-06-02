Изменение подхода к расчету прожиточного минимума: Рада приняла за основу законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

Такое решение поддержали 253 нардепа.

Рада, в частности, рассматривала законопроекты №3515 Галины Третьяковой и №3515-1 Натальи Королевской.

"У нас в комитете рассматривались 15 законопроектив, касающиеся прожиточного минимума. Хочу также заметить, что правительство Гончарука тоже внесло законопроект №2720, который и объединился в законопроекте, который мы сейчас рассматриваем, и стал его частью. Законопроект №2720 отвьязывал прожиточный минимум от кучи величин в нашем законодательстве.

По структуре законопроекта №3515: он состоит из 4 частей. Первое - это отвязка прожиточного минимума, второе - методология, третье - каким образом будет определяться зарплата, если мы отвяжем прожиточный минимум от кратности зарплат. И четвертое - это трансформация, как мы должны наконец достичь того прожиточного минимума, который реально должен быть в Украине", - сказала глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова, представляя законопроет.

По ее словам, принятие этого законопроекта позволит создать предпосылки для установления прожиточного минимума в таком размере, который "реально сможет обеспечить удовлетворение основных потребностей человека в современных социально-экономических условиях, будет способствовать повышению уровня материального обеспечения уязвимых категорий населения страны, для которых пенсии или социальные пособия являются основным источником существования".

Она добавила, что профильный комитет рекомендовал принять законопроект №3515 за основу, а альтернативный - №3515-1 - отклонить.

Законопроект №3515 зарегистрировали в Раде больше года назад - еще в мае 2020 года.

"Действующий сегодня нормативный метод установления прожиточного минимума характеризуется определенным навязыванием системы ценностей относительно выбора между отдельными продуктами, товарами и услугами.

Определение норматива так называемых фундаментальных потребностей человека отражает больше позицию чиновников или представление отдельных ученых, чем реальные потребительские нужды человека на достаточном уровне", - говорится в пояснительной записке.

В частности, в Раде предлагают определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека.

"Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования госбюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", - говорится также в пояснительной записке.

Документом предлагают следующее процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной платы (не менее):

в 2021 году - 40 процентов;

в 2022 году - 41 процент;

в 2023 году - 42 процента;

в 2024 году - 43 процента;

в 2025 году - 44 процента;

в 2026 году - 45 процентов;

в 2027 году - 46 процентов;

в 2028 году - 47 процентов;

в 2029 году - 48 процентов;

в 2030 году - 49 процентов;

в 2031 году - 50 процентов.

"Если фактический размер прожиточного минимума в течение 3 месяцев превышает больше чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабмин на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума", - говорится в документе.

При этом, соцпомощь малообеспеченным предлагают считать, опираясь на прожиточный минимум, который ежегодно устанавливается законом о госбюджете.

Альтернативный законопрект №3515-1 Наталии Королевской, который зарегистрировали в июне 2020 года, предлагает установить, что прожиточный минимум определяется Кабмином на основе утвержденных набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг и предложения по его стоимостной величины подаются в проекте закона о госбюджете на соответствующий год.

Документ предлагает ввести в закон норму, что прожиточный минимум на одного человека, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, ежегодно утверждается Верховной Радой в законе о госбюджете на соответствующий год, не может быть меньше прогнозируемого фактического размера прожиточного минимума.

Напомним:

Сегодня реальный прожиточный минимум более чем вдвое превышает законодательно установленный - приближение его размера к фактическому значению сдерживает то, что к его величине привязаны более 180 различных видов выплат, заявили в Минсоцполитики.

Министерство социальной политики ориентировочно оценивает прожиточный минимум в 4100 гривень в месяц вместо нынешних 2270 грн/месяц, а средний показатель этой величины должен составлять 4,546 тыс грн по сравнению с нынешними 2,189 тыс грн.

Ранее министр соцполитики Марина Лезебная говорила, что реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тысячи гривень.

Экономическая правда