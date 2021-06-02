Коронавирус на связи: как мобильные операторы прошли пандемию COVID-19

З початку пандемії COVID-19 минуло трохи більше одного року. Суворі карантині заходи значно змінили життя більшості людей і вплинули на більшість сегментів бізнесу.

Телекомунікаційний бізнес не став винятком: у операторів "великої трійки" впали такі важливі валютні доходи від роумінгу, а модель споживання мобільного зв’язку населенням і бізнесом значно змінилась.

ЕП зібрала інформацію про те, як великий телеком-бізнес пристосовувався протистояти безпрецедентним викликам всесвітньої пандемії.

Бізнес замовляє Big Data

З реакцією на карантин чи не найкращим чином впорались в "Київстар". В березні 2020 року, одразу після запровадження в Україні протиепідемічних заходів, в компанії розробили цілий пакет рішень для віддаленої роботи.

Всі вони були розраховані на бізнес – великі компанії та підприємців. І не прогадали. Попит них в перші три місяці карантину кратно зріс.

Наприклад, більш ніж у 13 разів збільшились підключення абонентів "Київстар" до продуктів Microsoft Office 365 і StarTeams, повідомили в компанії. А кількість підключень до системи електронного документообігу Star.Docs зросла майже вп'ятеро.

В Vodafone Україна в свою чергу відзначають активний розвиток нових напрямків бізнесу. Доходи від Big Data за останній рік збільшилися на 81%, а кількість IoT підключень (для передачі даних між пристроями, – ЕП) – на 73%. Щоправда, за два останні роки.

Під час локдауну сформувалась стійка тенденція збільшення споживання послуг, основаних на роботі з даними, зазначив ЕП представник оператора.

Про це свідчить те, що найбільш популярними послугами Vodafone Україна для бізнесу у 2020 році були саме Big Data (Vodafone Analytics та Big Data Scoring). Далі йдуть бізнес-розсилки та IoT Monitor.

"Зріс попит бізнесу на нові продукти на базі Big Data (технічні можливості для аналізу великого обсягу даних, – ЕП). Найбільший попит у великого бізнесу є на послуги фінансового скорингу (система оцінки платоспроможності позичальника, – ЕП), геоаналітики та замовлення "теплових карт" (визначення найкращої локації для розміщення точок продажу товарів, – ЕП), таргетованих SMS-розсилок. У 1 кварталі 2021 року кількість нових контрактів на такі продукти збільшилась на 149% у порівнянні аналогічним періодом 2020 року", – розповідають в "Київстар".

В lifecell відзначають зростання популярності IP-телефонії з функцією шифрування (SRTP TLS або IPSec), який не можна прослухати в інтернет мережі.

Мобільний зв’язок: більше розмов та дисципліна

Всі опитані ЕП мобільні оператори відзначають зростання на 25-80% кількості користувачів власних застосунків для самообслуговування, а також підвищення дисципліни сплати абонентської плати, що пов’язано зі збільшенням значення зв’язку в період карантину.

Якщо до пандемії об’єм голосового зв’язку падав у всіх операторів, то під час карантину він почав зростати.

У Vodafone Україна за період карантину тривалість щомісячних розмов збільшилась в середньому на 50-70 хвилин. Очікувано зросло в середньому на 50% споживання дата-трафіку (обсяг переданої через Інтернет інформації, – ЕП).

Карантин обмежив мобільність громадян. В lifecell у 2020 році кількість користувачів послуг роумінгу зменшилася майже вдвічі порівняно з 2019 роком. У 2021 році кількість подорожуючих відновлюється, проте ще не досягла рівня до початку пандемії, зазначають в компанії.

У "Київстар" доходи від роумінгу знизились на 74% порівняно з 2019 роком. Одним з минулорічних трендів стала міграція абонентів з ділових центрів у приміські зони.

Абоненти почали більш раціонально ставитись до своїх витрат і відклали на кращі часи деякі покупки. Продажі мобільних гаджетів у магазинах "Київстар" за період березень 2020/2019 знизились на 54%. Також зменшилась і кількість абонентів, які використовують декілька SIM-карток різних мобільних операторів.

Роумінг відсутній

Послуги міжнародного роумінгу користуються великим попитом серед клієнтів. Пік зростання попиту припав на час скасування безвізу, що дало можливість громадянам України більше подорожувати.

Пандемія і обмеження мобільності внесли корективи у цей тренд – доходи від роумінгу впали.

"Але ми вже зараз бачимо активізацію мобільності в роумінгу, – кажуть в "Київстар", – абоненти подорожують у ті країни, які приймають туристів. І ми, навіть, бачимо зростання попиту на екзотичні напрямки. Наприклад, кількість абонентів, які подорожували на Віргінські острови? зросла на 150%, а на Мальдіви та в Домініканську республіку – на 40%".

Відповідно до фінансової звітності Vodafone Україна, доходи від роумінгу у 2020 році знизилися в 1,7 рази – з 711 млн грн до 414,3 млн грн. У 2021 році, із поступовим відкриттям кордонів, в компанії очікують зростання доходів.

Представники оператора відзначають зміни у переліку найпопулярніших країн для роумінгу. Якщо у 2019 році для подорожей були такі популярні країни Європи, як Польща, Німеччина, Італія, Іспанія та Туреччина, то минулоріч українці більше подорожували до Туреччини та Єгипту.

Значно зменшилась кількість роумерів у Польщі, Німеччині та Італії.

В lifecell відзначають, що у 2020 році кількість користувачів послуг роумінгу зменшилася майже вдвічі.

"Минулого року наші абоненти на 45% рідше відвідували країни Європи. На 25% менше було поїздок до Туреччини, США та Канади, на 27% – до ОАЕ. Порівняно невелике зниження кількості подорожувальників ми спостерігали до Індії та Домініканської республіки – на 7% та 6% відповідно.

А от кількість наших "роумерів" у Танзанії навпаки зросла на 18%. Загалом доходи від роумінгу поступово відновлюються, хоча ще не досягли рівня 2019 року", – зазначають в компанії.

Розмите майбутнє MobileID

У 2017 році за підтримки прем’єр міністра Володимира Гройсмана мобільні оператори почали запускати технологію Mobile ID, яка мала б стати ключовою системою електронної ідентифікації громадян в Україні і надати доступ до широкого спектру державних цифрових послуг.

Тоді технології пророкували велике майбутнє, а мобільні оператори разом з профільними партнерами вкладали в її розробку мільйони гривень. Між тим, сьогодні про розвиток цієї технології практично нічого не відомо.

На питання ЕП, яке майбутнє ви бачите у цієї технології в Україні, в "Київстар" не надали чіткої відповіді. В свою чергу, в Vodafone Україна повідомили, що з 1 березня 2021 року не підключають нових клієнтів до послуги Mobile ID, а 31 травня вона відключена для всіх клієнтів.

В lifecell повідомили, що в запуск MobileID компанія інвестувала кілька мільйонів гривень, проте основні витрати лягли на постачальника рішення, який погодився працювати за договором розподілу доходів. Він інвестував кілька мільйонів доларів.

Не останню роль у тому, що технологія Mobile ID так і не отримала належного розвитку став запуск застосунку "Дія".

"Майбутнє цієї технологій досить непевне. Уряд шукав альтернативу ЕЦП на флешках і попросив її реалізувати. Оператори це зробили, та якоїсь суттєвої міграції з флешок на SIM не відбулося. В зв'язку з цим влада стала шукати інші альтернативи, зокрема, скориставшись успіхом застосунку "Дія" та вмонтувавши туди доступ до ЕЦП", – констатують в lifecell.

Ризик українських санкцій проти китайських Huawei і ZTE

На діяльність українських мобільних операторів впливала не лише пандемія. 16 січня 2021 року Міністерство торгівлі США ввело санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка є інвестором українського авіаційного підприємства "Мотор Січ", через "загрозу нацбезпеці".

За два тижні президент Володимир Зеленський також запровадив санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Цей кейс повинен був насторожити українських мобільних операторів. Як відомо, ще у 2019 році на тлі торгової війни з Китаєм, яку оголосив екс-президент США Дональд Трамп, і звинувачень у шпигунстві за допомогою телеком обладнання Huawei, США наклали санкції на китайського виробника телекомунікаційного обладнання Huawei.

На цьому тлі від телеком обладнання для 5G Huawei почали відмовлятися європейські союзники США Великобританія, Чехія, Польша, Греція.

Виникає питання – чого чекати українським мобільним операторам в цьому контексті?

У "Київстар" 27 тис базових станцій працює на обладнанні Huawei і 16 тис на обладнанні іншої китайської компанії ZTE. У Vodafone Україна: 19 тис і 5,5 тис відповідно. У lifecell на обладнанні Huawei працює 11,8 тис БС.

ЕП запитала мобільних операторів, як вони оцінюють ризик введення антикитайських санкцій на території України проти виробників китайського телеком-обладнання для базових станцій Huawei і ZTE?

"Наразі нам нічого не відомо стосовно таких планів, – відповіли в "Київстар". – "Київстар" дотримується вимог чинного законодавства України щодо встановлення і використання мережевого обладнання".

В Vodafone Україна не прокоментували питання.

"Наразі Huawei є постачальником значної кількості обладнання lifecell. Якщо санкції все ж буде введено – заміна цього обладнання призведе до величезних збитків, адже мова йде про сотні мільйонів доларів. В цей період значно постраждає якість мобільного зв’язку та зросте вартість послуг для абонентів. Крім того, розгортання наступного покоління зв’язку (5G) відкладеться на невизначений термін", – зауважили прес-офісі lifecell.

Наслідки зниження ставки інтерконнекту

З 1 січня 2021 року в Україні ставка інтерконнекту (ціна, яку платить один мобільний оператор іншому, на мережу якого здійснено дзвінок його абонентом, – ЕП) знизилась з 0,12 грн до 0,1 грн.

Багаторічним лобістом зниження ставки інтерконнекту є оператор з найменшою кількістю абонентів – lifecell. Його мотивація знизити ставку інтерконнекту полягає в припущенні, що це наблизить вартість дзвінків на інші мережі до вартості всередині своєї мережі. В такому випадку абонентам lifecell буде однаково зручно дзвонити на мережі всіх операторів.

В компанії вважають зниження ставки інтерконекту черговим кроком до свободи абонентів і запровадження європейського регулювання ринку.

Більш того, lifecell звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації з пропозицією зменшити її ще втричі – до 0,03 грн/хв вже з 1 січня 2022 року.

Представники оператора також нагадують, що в Україні ставка інтерконекту регулюється з 2015 року і все ще в 3-4 рази перевищує собівартість.

Натомість в "Київстар" і Vodafone Україна наголошують, що зниження ставки інтерконнекту жодним чином не призведе до декларованих наслідків у вигляді зниження вартості дзвінків для клієнтів, "оскільки ставки інтерконнекту та тарифи – це не пов'язані між собою речі".

Через "урізання" ставок інтерконекту доходи телеком ринку знизяться, а це гальмує виконання державної програми з розвитку нових мобільних технологій в селах, що вимагає від телеком операторів мільярдних витрат, кажуть в "Київстар".

В Vodafone Україна пояснюють, що тариф компанії базується на пакетуванні послуг та абонентському профілі споживання.

"В платних пакетах збільшується кількість хвилин на всі напрямки і цей тренд ропочато задовго до директивного зниження ставки, отже, значного впливу на тарифоутворення відповідне зниження ставки немає", – підсумовують в Vodafone Україна.

Чи планується підвищення тарифів

ЕП також поцікавилась, чи планують мобільні оператори у 2021 році підвищувати тарифи на мобільний зв’язок.

В "Київстар" відповіли, що не мають найближчих планів по різкому збільшенні тарифів. В компанії підкреслюють, що в Україні послуги мобільного зв’язку є одними з найбільш доступних, порівняно з іноземними телеком ринками.

Так, зокрема, на початок 2021 року в Україні одна з найменших часток середнього чеку за мобільний зв’язок у середній місячній заробітній платі: в Україні – 0,6%, в Польщі – 0,7%, в Румунії – 0,8%, в Чехії і Естонії – 0,9%, в Угорщині і Молдові – 1,2%.

В Vodafone Україна відмічають, що можливе підвищення цін на електроенергію прямо вплине на зростання тарифів.

"Загалом ключовими факторами, що формують ціни на мобільний зв’язок, є ринкова ситуація, зростання споживання дата-послуг і голосових послуг, вартість електроенергії, зміни курсу валют та витрат на обслуговування мережі – збільшення кількості базових станцій збільшує операційні витрати", – зауважили в компанії.

В lifecell заявили, що в поточній ситуації складно робити прогнози, але незалежно від розвитку подій компанія "продовжить знаходити оптимальні рішення".

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