Сокращение дефицита и госдолга - чего ожидает правительство от экономики до 2024 года

Кабмин утвердил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которых, в частности, речь идет об уменьшении госдолга до 50% ВВП и сокращения дефицита бюджета вдвое.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время заседания Кабмина 2 июня.

Так, дефицит бюджета, ожидают чиновники, сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% с 2023 года.

Государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. "Это означает, что мы меньше будем тратить на обслуживание долгов и более тратить на медицину, оборону и образование", - добавил Шмыгаль.

Рост зарплат с учетом инфляции в последующие 3 года составит около 8-10% в год.

В правительстве ожидают, что инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 году составит 6,2%. Курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн.

Также в 2023 году правительство планирует выйти на устойчивый тренд роста экономики фактически в 5% ежегодно.

Напоминаем:

Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

В НБУ считают, что инфляцию приведут к цели в 5% в первом полугодии 2022 года.

Экономическая правда