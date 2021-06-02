У нас есть идея относительно собственного НПЗ по переработке нефти – Офис Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что государство готово инвестировать средства в создание нового нефтеперерабатывающего завода - это может быть необходимо для получения битума, который используют в строительстве дорог.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос, как будет складываться ситуация с поставками битума из Беларуси для строительства дорог в Украине на фоне политической ситуации в Беларуси, Тимошенко ответил:

"В объеме импорта битума в Украине Беларусь действительно лидирует, просто потому, что дешевле его логистика. Есть также украинский битум - Кременчугский, но объемов его не хватает, хотя завод и работает на полную мощность. Кроме того, по нему есть вопросы качества, зависящие от используемой нефти, но, в принципе, оно сейчас на уровне.

Кроме белорусского битума мы импортируем греческий, итальянский и других стран. Уже в прошлом году отработали такую ​​схему поставок, когда начались пробки на границе с Беларусью. Это была проблема, но мы сумели быстро наладить поставки битума танкерами".

"Мы не думаем, что Беларусь прекратит поставлять нам битум, потому что мы действительно крупный заказчик", - добавил он.

"В случае, если Беларусь откажется поставлять Украине битум, то у поставщиков, по нашей информации, забронированы квоты в других странах. С этим не будет никаких проблем. Они уже поставили свои базы во многих портах. Полностью отработаны все схемы по логистике его доставки стране. Цена дорог от этого, скорее всего, не изменится.

Кроме того, у нас есть идея относительно собственного НПЗ по переработке нефти. Битум не получается напрямую из нефти. Это производное от производства топлива, и нам нужно понять, какую и откуда нефть перерабатывать. Если мы хотим полный комплекс, то нужна украинская нефть, и с ней мы будем производить украинское топливо - гудрон, а из него свой битум. Это большая инвестиция.

Мы говорили с несколькими инвесторами, но и государство тоже готово вложить деньги в такое предприятие. В то же время, нам нужно понять, каким образом мы будем получать нефть, чтобы не зависеть от каких-либо политических ситуаций", - сказал Тимошенко.