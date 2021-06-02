Милованова избрали главой набсовета "Укроборонпрома"

Президента Киевской школы экономики, советника главы Офиса президента единогласно избрали новым главой наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна в Facebook.

"Вчера, 1 июня, состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета Укроборонпрома, на котором Тимофея Милованова единогласно был избран новым председателем.

В заседании приняли участие все члены наблюдательного совета, а также руководство концерна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня наблюдательный совет Укроборонпрома представлен ​​5-ю членами.

В высший руководящий орган концерна входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, а также - президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

"Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, говорилось, в частности, о необходимости во всестороннем анализе жизнестойкости предприятий-участников концерна, разработке корпоративной стратегии реформирования Укроборонпрома и его предприятий-участников, в том числе стратегии развития отраслевых объединений, которые будут образованы вокруг основной номенклатуры производства", - говорится в сообщении.

"Реформа Укроборонпрома позволяет превратить предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса на хозяйственные общества в максимально короткие сроки. Это автоматически откроет доступ к капиталу, инвестиций и международного трансфера технологий.

Мы не имеем права не воспользоваться шансом на финансово-экономическое оздоровление предприятий Укроборонпрома, если корпоратизация в перспективе позволит оснастить нашу армию новейшими высокотехнологичными и наукоемкими образцами вооружения и военной техники", - заявил о важности принятия законопроекта №3822 во втором чтении глава наблюдательного совета Укроборонпрома Тимофей Милованов.

К полномочиям наблюдательного совета Укроборонпрома относится, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Напомним:

Дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Журналисты обратили внимание, что заказ Киевской школе экономики сделали за день до того, как президента КШЭ Тимофея Ммилованова президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Советник главы ОП и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов вызвал на дебаты журналиста Юрия Бутусова, который обвинил его во взяточничестве из-за истории с тем, что "дочка" Укроборонпрома заказала в КШЭ исследованияе на 1,68 млн за день до назначения Милованова в концерн.