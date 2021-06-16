Новости 16 июня: Витренко хотят отстранить, Кабмин предлагает купить больше вакцин

О Витренко. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" инициирует отстранение главы Юрия Витренко.

Юридический департамент "Нафтогаза" заявляет, что предписание НАПК в отношении Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

О вакцинах. Кабмин поддержал законопроект, предусматривающий выделение дополнительных 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом, в частности на закупку вакцин.

О МВФ. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно сделает то, что пообещала, и может получить транш от МВФ осенью, но в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет.

О контрабанде. Государственное бюро расследований выявило на Волынской таможни контрабандных сигарет на 600 тысяч долларов, их ввозили из Беларуси под видом керамической плитки.

О ценах на электроэнергию. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, увеличила максимальные предельные цены на оптовом рынке электрической энергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Эксклюзивы ЭП

Государство будет охотиться на активы экс-владельцев обанкротившихся банков за рубежом. Кому следует бояться

Украина до сих пор разгребает последствия банковского кризиса. Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов объявили войну против бывших владельцев неплатежеспособных банков на всех фронтах. В первую очередь – за рубежом. (укр)

Миллиарды миллионников. Откуда деньги у самых богатых городов и на что их тратят

Качество жизни в регионах почти полностью зависит от местных властей. Средств для этого достаточно. Нужно лишь контролировать их использование. (укр)