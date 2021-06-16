Правительство предлагает Раде выделить еще 1,4 миллиарда на вакцины от коронавируса
Кабмин на заседании 16 июня поддержал законопроект, предусматривающий выделение дополнительных 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом, в частности на закупку вакцин.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Сегодня мы одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием", - написал он.
По словам Шмыгаля, всего в Украине есть договоренности на поставку более 40 млн доз году. Он добавил, что часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.
Предлагается направить дополнительные 1,4 млрд грн в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах.
"Вчера начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуются, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией", - резюмировал Шмыгаль.
Напоминаем:
С 15 июня в Украине начинают действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ( "евроблях").
Экономическая правда
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