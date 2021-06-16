Правительство предлагает Раде выделить еще 1,4 миллиарда на вакцины от коронавируса

Кабмин на заседании 16 июня поддержал законопроект, предусматривающий выделение дополнительных 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом, в частности на закупку вакцин.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Сегодня мы одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием", - написал он.

По словам Шмыгаля, всего в Украине есть договоренности на поставку более 40 млн доз году. Он добавил, что часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.

Предлагается направить дополнительные 1,4 млрд грн в специальный фонд бюджета от растаможивания автомобилей на еврономерах.

"Вчера начал действовать соответствующий порядок льготного растаможивания. Те, кто им воспользуются, будут четко понимать, что эти средства пошли на борьбу с пандемией", - резюмировал Шмыгаль.

Напоминаем:

С 15 июня в Украине начинают действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ( "евроблях").

Экономическая правда