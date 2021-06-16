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На Волынской таможни обнаружили контрабанду на 600 тысяч долларов

Среда, 16 июня 2021, 10:53
 

Государственное бюро расследований выявило на Волынской таможни контрабандных сигарет на 600 тысяч долларов, их ввозили из Беларуси под видом керамической плитки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время обыска складских помещений работники ГБР изъяли более 2000 ящиков с более 1 млн пачек табачных изделий. Подакцизный товар был ввезен в Украину из Беларуси под видом керамической плитки без уплаты соответствующих таможенных сборов.

Ориентировочная стоимость товара составляет 600 тысяч долларов (около 16,2 млн грн).

Проводятся первоочередные следственные действия и устанавливается круг должностных лиц, причастных к этой схеме.

Открыто уголовное производство в отношении злоупотребления работниками Волынской таможни служебным положением, вымогательстве и получении неправомерной выгоды, незаконного хранения и сбыта подакцизных товаров и подделки документов.

Напоминаем:

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную коррупцию на Волынской таможни - за взятки пускают через государственную границу грузы без уплаты таможенных платежей.

Экономическая правда

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контрабанда

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