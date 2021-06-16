На Волынской таможни обнаружили контрабанду на 600 тысяч долларов

Государственное бюро расследований выявило на Волынской таможни контрабандных сигарет на 600 тысяч долларов, их ввозили из Беларуси под видом керамической плитки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Во время обыска складских помещений работники ГБР изъяли более 2000 ящиков с более 1 млн пачек табачных изделий. Подакцизный товар был ввезен в Украину из Беларуси под видом керамической плитки без уплаты соответствующих таможенных сборов.

Ориентировочная стоимость товара составляет 600 тысяч долларов (около 16,2 млн грн).

Проводятся первоочередные следственные действия и устанавливается круг должностных лиц, причастных к этой схеме.

Открыто уголовное производство в отношении злоупотребления работниками Волынской таможни служебным положением, вымогательстве и получении неправомерной выгоды, незаконного хранения и сбыта подакцизных товаров и подделки документов.

Напоминаем:

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную коррупцию на Волынской таможни - за взятки пускают через государственную границу грузы без уплаты таможенных платежей.

Экономическая правда