Нацкомиссия по тарифам увеличила предельные максимальные цены на энергорынке

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, увеличила максимальные предельные цены на оптовом рынке электрической энергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Такое решение было принято на заседании 16 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"Для часов минимального суточного нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) максимальная предельная цена составит 1 243,71 грн/МВт-ч, для часов максимальной нагрузки (с 7:00 до 23:00) - 2 655,99 грн/МВт-ч", - говорится в сообщении.

"Мы идем по пути либерализации, чтобы рынок получал правильные ценовые сигналы", - заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Напомним:

В Министерстве энергетики разрабатывают законопроект, которым всех участников рынка электроэнергии обяжут выйти на электронные торги на бирже - это обезопасит производителей от искажений цены.