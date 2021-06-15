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Минфин на аукционах продал гособлигаций на 8 миллиардов

Вторник, 15 июня 2021, 17:53
 

Министерство финансов на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 7,97 млрд грн, а также уменьшило доходность годовых бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Было предложено пять выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в евро.

Ставки и сроки обращения гривневых облигаций были следующими:

  • 1 год по ставке 10,97% (ставка упала на 2,2 п.п.);
  • 1,5 года по ставке 11,30%;
  • 2 года по ставке 12,00% (ставка уменьшилась на 5 п.п.)
  • 3 года по ставке 12,30%
  • 5 лет по ставке 12,59% (ставка выросла на 7 п.п.).

Срок обращения облигаций предложенных в евро составлял 1 год, доходность - 2,50%. Вие их продажи привлекли 60,8 млн евро.

От размещения государственных ценных бумаг в гривне в бюджет было привлечено 5,986 млрд гривен.

Напоминаем:

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 8 июня Минфин привлек в госбюджет 19,1 млрд грн - это рекордный аукцион ОВГЗ в этом году.

На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 1 июня в госбюджет привлекли 15,86 млрд грн, доходность бумаг упала или осталась неизменной.

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения Национальным банком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Минфин 13 апреля привлек в госбюджет 1,590 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах.

Экономическая правда

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ОВГЗ Минфин госдолг

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