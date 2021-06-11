Новости 11 июня: обыски в "Нафтогазе" и когда может поступить транш МВФ

О Минэкономики: В 2020 году предприятия, которые принадлежат к сфере управления Министерства экономики, отчитались об общих чистых убытках на сумму 5,8 миллиарда гривен

Об обысках: Госфискальна служба проводит обыски в НАК "Нафтогаз Украины" по делу предполагаемого уклонения должностных лиц от уплаты налогов на сумму 2,7 млрд грн

О транше: Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит 3 млрд долл официального финансирования и ожидают поступление второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

Об экономике: В январе-апреле 2021 года спад ВВП Украины замедлился до 0,2%.

Об авиапроме: Государственная служба чрезвычайных ситуаций планирует закупить у ГП "Антонов" два самолета Ан-178 и самолет Ан-32 (П) на 4 млрд грн, еще три - Нацгвардия у Харьковского авиазавода

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Тишина на янтарном фронте: победа государства или окончание передела рынка?

Вышел ли рынок янтаря наконец из "тени", кто получил разрешения на его добычу, и что на самом деле сдерживает нелегальных добытчиков янтаря от возвращения на поля?