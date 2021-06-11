МВС хоче купити шість літаків "Антонова" та Харківського авіазаводу

Державна служба надзвичайних ситуацій планує закупити у ДП "Антонов" два літаки Ан-178 і літак Ан-32(П) на 4 млрд грн, ще три – Нацгвардія у Харківського авіазаводу.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ у відповідь на запит Liga.net.

"У системі МВС закупівлю літаків виробництва ДП" Антонов" планує ДСНС. У ДСНС розроблені проекти двох постанов Кабінету Міністрів: для закупівлі під держгарантії на 470 млн грн літака Ан-32П; для закупівлі під держгарантії в сумі 3,53 млрд грн двох літаків Ан -178-100Р ", - заявили в МВС.

Наразі у ДСНС працюють над документами для проведення закупівлі, додали у МВС.

Крім того, Національна гвардія зацікавлена придбати три літаки Ан-74Т-200А виробництва ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство". Це буде можливо у разі виділення додаткових асигнувань з держбюджету, підкреслили в МВС.

ДП "ХДАВП" - одне з двох серійних літакобудівних підприємств України. Може виробляти літаки Ан-74 і Ан-140. Підприємство має борг 3,7 млрд грн та не підлягає приватизації.

Ан-74 - легкий транспортний літак з реактивними двигунами. Призначений для льодової розвідки та транспортних перевезень. Може бути переобладнаний в вантажний і санітарний літак.

Ан-178 - середній транспортний літак ДП "Антонов". Призначений для транспортування особового складу та вантажів посадковим і парашутним способом. Максимальне навантаження літака - 18 тонн. З вантажем в 16 тонн він здатний пролетіти 1260 км.

Нагадуємо:

Харківський авіазавод передасть українському перевізнику два літаки Ан-74 у лізинг у рамках антикризової програми, затвердженої Укроборонпромом.





