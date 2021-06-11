Всі розділи
Укр / Рус

МВС хоче купити шість літаків "Антонова" та Харківського авіазаводу

П'ятниця, 11 червня 2021, 18:13
 

Державна служба надзвичайних ситуацій планує закупити у ДП "Антонов" два літаки Ан-178 і літак Ан-32(П) на 4 млрд грн, ще три – Нацгвардія у Харківського авіазаводу.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ у відповідь на запит Liga.net.

"У системі МВС закупівлю літаків виробництва ДП" Антонов" планує ДСНС. У ДСНС розроблені проекти двох постанов Кабінету Міністрів: для закупівлі під держгарантії на 470 млн грн літака Ан-32П; для закупівлі під держгарантії в сумі 3,53 млрд грн двох літаків Ан -178-100Р ", - заявили в МВС.

Наразі у ДСНС працюють над документами для проведення закупівлі, додали у МВС.

Крім того, Національна гвардія зацікавлена придбати три літаки Ан-74Т-200А виробництва ДП "Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство". Це буде можливо у разі виділення додаткових асигнувань з держбюджету, підкреслили в МВС.

ДП "ХДАВП" - одне з двох серійних літакобудівних підприємств України. Може виробляти літаки Ан-74 і Ан-140. Підприємство має борг 3,7 млрд грн та не підлягає приватизації.

Ан-74 - легкий транспортний літак з реактивними двигунами. Призначений для льодової розвідки та транспортних перевезень. Може бути переобладнаний в вантажний і санітарний літак.

Ан-178 - середній транспортний літак ДП "Антонов". Призначений для транспортування особового складу та вантажів посадковим і парашутним способом. Максимальне навантаження літака - 18 тонн. З вантажем в 16 тонн він здатний пролетіти 1260 км.

Нагадуємо:

Харківський авіазавод передасть українському перевізнику два літаки Ан-74 у лізинг у рамках антикризової програми, затвердженої Укроборонпромом.



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Антонов МВС авіабудування

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уруський: Україна може запропонувати Boeing локалізувати виробництво літаків на "Антонові" 25 лютого 2021, 14:50
Власник ОККО розповів, навіщо придбав нафтоперевалку Курченка 4 лютого 2021, 08:30
Будівництво літаків для ЗСУ: "Укрексімбанк" надав "Антонову" 3 мільярди кредиту 4 січня 2021, 16:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!