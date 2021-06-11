Спад ВВП за 4 місяці уповільнився до 0,2% – Мінекономіки

У січні-квітні 2021 року спад ВВП України уповільнився до 0,2%.

Про це йдеться в огляді економічної активності за підсумками квітня цього року, публікованому на сайті Мінекономіки.

"Мінекономіки оцінює незначне скорочення обсягів ВВП на рівні 0,2% (падіння на 2,0% у 1 кв. 2021р., на 4,9% за 4 міс. 2020р.)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що у квітні більшість основних видів економічної діяльності продемонстрували суттєве поліпшення ситуації.

"Але на тлі все ще песимістичних настроїв бізнесу та посилених карантинних обмежень в окремих регіонах "червоної зони" епідеміологічної небезпеки таке покращення здебільшого поки що є ефектом низької статистичної бази порівняння минулого року, коли у березні-квітні 2020р. спостерігався пік негативного ефекту на всі сфери економіки від дії глобальних жорстких карантинних обмежень як всередині країни, так і поза її межами.

Тобто суттєво кращі кількісні дані квітня 2021 року наразі лише підтверджують той факт, що бізнес успішно адаптувався до роботи в умовах карантину", - йдеться в огляді.

"Разом з тим ми не можемо поки говорити про посткризове оздоровлення економіки. На це потрібно більше часу", - додали в Мінекономіки.

Нагадуємо:

В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.

Світовий банк підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 3% до 3,8%.

Світовий банк очікує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%, жовтневі прогнози були вдвічі меншими - 1,5%.

Економічна правда